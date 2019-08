OM eist 5 jaar cel met tbs voor jihadronselaar

Volgens het OM bij het gerechtshof in Den Bosch dwong de verdachte een kwetsbaar meisje om met hem in een islamitisch huwelijk te treden om zo met haar naar Syrië te kunnen reizen. G. hield de tiener in Antwerpen vast terwijl hij zich voorbereidde op de reis. De man wordt ook verweten terroristische misdrijven te hebben voorbereid.

Het slachtoffer verklaarde dat zij volgens G. naar Syrië moest om te strijden tegen de ongelovigen. De man sloeg het meisje waarbij hij onder meer zijn riem gebruikte. Uiteindelijk durfde zij in de zomer van 2016 de Belgische politie te bellen, nadat ze al drie weken was vermist.

G. werd in 2017 door de rechtbank vrijgesproken van terrorisme en het voorbereiden van de reis naar Syrië. Volgens de rechtbank is de man een jihadist, maar was er geen bewijs dat de man daadwerkelijk wilde afreizen. Het OM had destijds drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, maar omdat deskundigen niet konden vaststellen of hij een ziekelijke stoornis heeft, zag de rechtbank geen grond voor tbs.

Op basis van recent onderzoek in het Pieter Baan Centrum, vindt het OM dat alsnog tbs moet worden opgelegd. „Zij zien dat er sprake is van een ernstige persoonlijkheidsstoornis bij de verdachte. Het OM vindt de inhoud van dat rapport overtuigend en zorgwekkend.” Ook vindt justitie dat een hogere straf op zijn plaats is gezien de ernst van de feiten.

Zowel OM als verdachte ging in hoger beroep. Het gerechtshof doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.