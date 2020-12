RIVM: niet-medisch mondkapje werkt maar beperkt

„Op korte termijn zal ook niet met zekerheid gezegd kunnen worden of niet-medische mondkapjes wel of geen meerwaarde hebben”, concludeert de instantie die de regering adviseert op de eigen site die op 1 december nog is geactualiseerd.

„Waarschijnlijk helpen niet-medische mondkapjes maar beperkt bij het voorkomen van besmetting van anderen. Als iedereen zich aan de basisregels houdt, is het niet nodig om een mondkapje te dragen. Dus: blijf thuis bij klachten, laat je testen, houd afstand, vermijd drukte en houd je aan de hygiënemaatregelen,” aldus het RIVM.

Niet-medisch mondkapjes voldoen in veel gevallen niet. De werking hangt sterk af van de kwaliteit van de materialen, pasvorm en de wijze waarop de gebruiker met het mondkapje omgaat. De instantie schrijft ook: ’gebruik liever geen stofzuigerzak of filter in een mondkapje’. „De term mondkapje klopt eigenlijk niet helemaal, het moet namelijk ook over de neus worden gedragen om een effect te hebben.”