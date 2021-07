Tractorbestuurster (19) opgepakt voor doorrijden na aanrijding fietser

De bestuurster was in een groep van tractoren onderweg naar de boerendemonstratie in Den Haag, toen zij de fietser passeerde en raakte, waardoor de fiets beschadigd raakte. Later op de woensdagochtend kon de vrouw worden aangehouden op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Ze is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor, haar tractor wordt onderzocht op sporen.