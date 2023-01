Bezopen nacht: dronken man zonder rijbewijs ramt huis in Tynaarlo

De man uit Haren bleek onder invloed van alcohol. Hij is opgepakt, ook al omdat zijn rijbewijs korte tijd daarvoor ingevorderd was. Eerder in de nacht van vrijdag op zaterdag was de man staande gehouden omdat hij mogelijk gedronken had en omdat hij niet mee wilde werken aan een onderzoek door de politie. Dat gebeurde op de N386 tussen Peize en Vries.

De man is toen per taxi naar een carpoolplaats gebracht waar een berger zijn auto had neergezet. Daar is de man achter het stuur gestapt. Vervolgens eindigde de rit tegen de gevel van de woning in Tynaarlo.