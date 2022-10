Foto van ongewassen mijnwerker en zoontje op basketbalwedstrijd gaat wereld rond: ’De Amerikaanse droom’

Michael McGuire werkt zes dagen per week in de mijn. Maar in Kentucky, waar de Wildcats een religie zijn, moeten alle basketbalfans jaarlijks aanwezig zijn op de jaarlijkse ’Blue-White’ galawedstrijd. Zeker nu zijn zoontje Easton (3) voor het eerst interesse had getoond in zijn geliefde sport. Dus haastte hij zich na het werk naar de wedstrijd, meldt USA Today.

De ongewassen mijnwerker was echter uiteraard een heel opvallende verschijning in het publiek, waardoor de foto van de man met zijn gezin viraal ging. Voor veel Amerikanen is McGuire de personificatie van de klassieke hardwerkende vader die alles over heeft voor zijn gezin, klinkt het.

John Calipari, de coach van de Wildcats, voelde zich zelfs persoonlijk aangesproken door het beeld. „De Amerikaanse droom van mijn familie startte ook in een mijn”, schreef hij op Twitter. Waar hij vervolgens aankondigde dat hij de familie-McGuire tickets en „een VIP-behandeling” aanbood voor een competitiewedstrijd. „We zien uit naar jullie komst.”