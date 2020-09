Hartverscheurende video nadat maar één iemand naar feestje zoon komt

De vrouw, wier naam niet bekend is, vertelt in de video op TikTok dat ze voor de vijfde verjaardag van haar zoontje - dat het syndroom van Down heeft - een drive-byfeestje georganiseerd had. Zo konden de vrienden in coronatijden haar zoon toch nog een gelukkige verjaardag wensen door langs het huis van het gezin te rijden. Maar, zo zegt de vrouw terwijl ze tranen met tuiten huilt, er kwam maar één iemand opdagen.

’Het deed echt pijn’

„Dit is voor geen enkel kind goed”, zegt ze in de video die al miljoenen keren gedeeld en becommentarieerd werd. „Maar mijn zoon heeft het syndroom van Down. Hij besefte niet wat er aan de hand was, en dat deed echt pijn. Maar wat gaat er gebeuren wanneer hij het wel beseft? Wanneer hij weet dat hij bewust buitengesloten wordt? Waarom?”

Na de video kreeg de vrouw een heleboel hartverwarmende reacties en volgden nog filmpjes, waarin ze iedereen bedankt voor de lieve woorden.