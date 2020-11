OM: Strafbaarheid uitspraken minister Slob over anti-homoverklaring wordt onderzocht

Slob zei maandag in een debat met de Tweede Kamer dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben ouders een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Hij zei daarbij wel dat dit in de praktijk niet mag leiden tot discriminatie.

„Na afstemming met het Openbaar Ministerie en onze landelijke portefeuillehouder Discriminatie, wordt onderzocht of er sprake is van een strafbare feit”, stelt Roze in Blauw op Facebook. Wie aangifte wil doen, kan dat doen door het algemene politienummer te bellen en een afspraak te maken, roept Roze in Blauw op.

„Het OM heeft nog geen oordeel over de uitspraken van minister Slob van Onderwijs. Als aangiftes tegen de uitspraken wordt gedaan, zal de politie de aangiftes in behandeling nemen”, zegt het OM in een toelichting op Twitter.

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie die opkomt voor leden van de LHBTI-gemeenschap als zij te maken krijgen met bijvoorbeeld discriminatie of mishandeling.