Bewoners sinds 18 mei niet gezien Buurt over doden in woning Den Bosch: ’Het was daar altijd hommeles’

Door Gerda Frankenhuis

Den Bosch - Vermoedelijk hebben de twee mensen die donderdag dood werden gevonden in een woning in Den Bosch daar zeker twee weken gelegen. Buurtbewoners stellen dat de bewoners, een moeder en dochter, voor het laatst op 18 mei samen zijn gezien, en dat daarna taal noch teken van hen is vernomen.