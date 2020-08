’Brand in woning motorrijder die tankstation Elst binnenreed’

De incidenten in Huissen en Elst lijken verband met elkaar te hebben. Dat bevestigt te politie. De politie kan verder nog geen uitspraken doen.

Dinsdagochtend werden drie woningen ontruimd, wegens een ’brandgevaarlijke situatie’. Omdat het gevaar moeilijk in te schatten is, heeft de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om assistentie gevraagd.

Tekst loopt door onder de tweet.

Tankstation

Op foto’s van het ongeluk in Elst is te zien dat de motor midden in de winkel van het tankstation tot stilstand is gekomen. Het voertuig ligt tussen de schappen op zijn kant op de grond. Het is niet duidelijk wat precies de oorzaak is geweest van het ongeval.

De motorrijder zou volgens buurtbewoners een bekende zijn van de politie. Dat meldt Omroep Gelderland.