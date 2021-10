Werkstraf geëist na verdrinking 11-jarige tijdens zwemles Lemmer

De zweminstructeurs hebben niet goed opgelet en zijn hem uit het oog verloren, aldus het OM. „Wrang, onbegrijpelijk, intens verdrietig”, zo zei de officier van justitie bij de onderbouwing van zijn strafeis. „Niemand merkt het op als hij onder water verdwijnt en niet meer boven komt.”

De zweminstructeurs zijn een 54-jarige man uit Emmeloord en een 61-jarige vrouw uit Koudum. Beiden staan te boek als ervaren. Het slachtoffer, afkomstig uit Eritrea, deed mee aan een eerste kennismakingsles in het ondiepe deel van het instructiebad, dat met een drijflijn was afgescheiden van het diepe gedeelte. De kinderen mochten niet voorbij de drijflijn komen. De jongen is vermoedelijk al in het begin van de les onder water verdwenen. Volgens het OM heeft het „aan voortdurend toezicht van begin af aan ontbroken.” De instructeurs hadden het aantal deelnemers niet geteld.

Pas als de kinderen na de les gaan douchen wordt opgemerkt dat de jongen er niet bij is. Hij is vervolgens gevonden op de bodem van het diepe gedeelte van het zwembad. Reanimatie mocht niet meer baten.

Volgens het OM hebben de zweminstructeurs flink wat steken laten vallen. Ze hadden de les niet voorbereid en geen afspraken gemaakt over het houden van toezicht. Ook met aanwezige leerkrachten waren geen afspraken gemaakt. Dat ze niet geregeld het aantal kinderen hebben geteld vindt het OM zeer nalatig.