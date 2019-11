Zwaargewonde man urenlang bekneld onder container in Brabant

Ⓒ ANP XTRA

Heukelom - Een man is woensdagochtend zwaargewond geraakt toen hij rond 7.30 uur onder een stalen container terecht is gekomen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man rond 10.30 uur is bevrijd. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend gemaakt.