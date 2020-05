Maar 4,4 procent van de Fransen besmet geraakt met coronavirus

Parijzenaars genieten van de zon, zittend op de trappen van de Sacre Coeur. Frankrijk begon maandag een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Ⓒ EPA

PARIJS - Het nieuwe coronavirus heeft in Frankrijk pas 4,4 procent van de bevolking besmet. Dit is volgens het gerenommeerde Pasteur Instituut in Parijs door eigen onderzoek aan het licht gekomen. Het gaat om circa 2,8 miljoen besmettingen. In de zwaar getroffen regio’s in het noordoosten langs de Rijn en in de hoofdstad Parijs ligt het percentage op 9 of 10 procent.