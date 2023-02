Premium Het beste van De Telegraaf

Verhaal omstreden journalist slaat in als een bom Amerikaanse journalist: ’VS zat achter sabotage oliepijplijn Nord Stream’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Een groot bubbelbad middenin de Oostzee schrikte eind september vorig jaar vriend en vijand op. Ⓒ ANP/HH

Wie blies oliepijplijn Nord Stream 1 en 2 op? Het was Amerika, stelt de bekende Amerikaanse journalist Seymour Hersh op basis van één anonieme bron. Hersh is omstreden en zijn bewijsvoering dun, maar helemaal uitgesloten is het niet dat de VS meer weten van de sabotage die Europa afkneep van Russisch gas – president Biden kondigde tenslotte zelf aan dat hij de olielijn zou doorknippen.