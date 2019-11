Duizend aanhoudingen bij brandstofrellen Iran

Tot nog toe hebben de rellen een agent en een demonstrant het leven gekost. In een poging de protesten de kop in te drukken, heeft de Iraanse overheid de toegang tot internet sterkt beperkt. Daartoe is volgens het ministerie van Communicatie besloten op aanraden van de Nationale Veiligheidsraad.

Naar Nederlandse maatstaf is benzine spotgoedkoop in Iran. Voor de eerste 60 liter die automobilisten per maand tanken, betalen ze voortaan 15.000 rial per liter, 0,32 euro. Alle volgende liters kosten het dubbele. Voorheen subsidieerde de overheid de eerste 250 liter per maand en betaalden consumenten daar 10.000 rial voor 0,22 euro per liter.

De Iraanse overheid zit krap bij kas, onder meer doordat Amerikaanse sancties de olie-export hinderen. Teheran heeft wel aangekondigd dat 18 miljoen huishoudens met lage inkomens een toelage krijgen ter compensatie.