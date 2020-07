Afscheidsavond kinderen bruut verstoord door rammende auto

Op beelden is te zien dat het een enorme chaos is op de gang waar de auto terechtkwam. Ⓒ Tiplijn Telegraaf

GROOTEBROEK - Een automobilist is woensdagavond rond 21.00 uur de speciale school voor basisonderwijs ’t Palet ingereden in het West-Friese Grootebroek. Op dat moment waren volgens het schoolbestuur 25 kinderen, hun ouders en de meeste leerkrachten in de aula voor de afscheidsavond van groep 8. Hoewel de auto tot ver in een gang kon doorrijden, raakte niemand gewond. Wel is er aanzienlijke schade aangericht binnen de school. Voorzitter Jan van Berkum van het schoolbestuur gaat uit van opzet.