Overlast door veiligelanders in Utrecht loopt de spuigaten uit: deze maatregelen treft de stad

De groep houdt zich vooral op onder het ’bollendak’ van het Stationsplein, maar waaiert geregeld uit over de binnenstad. Daar waren ze afgelopen periode betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder een steekpartij. Maandagavond werd nog een man mishandeld.

Het stadsbestuur, de politie en het OM hebben de problemen ’al langer in het vizier’, schrijft burgemeester Sharon Dijksma aan de gemeenteraad. „Deze incidenten staan niet op zichzelf, maar laten een zorgelijk patroon zien van overlast en geweld.” Ze noemt de situatie, die grote impact heeft op omwonenden, winkeliers, bezoekers en passanten ’hardnekkig’ en ’onacceptabel’.

Het gaat volgens Dijksma soms om alcohol- en drugsverslaafden, soms om Europese arbeidsmigranten. „Wat daarnaast opvalt is dat een sterke stijging te zien is van overlast die wordt veroorzaakt door een mobiele groep vreemdelingen. Het gaat hier veelal om zogenaamde ‘veiligelanders’.” Het zijn asielzoekers die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning omdat ze afkomstig zijn uit veilige landen als Marokko of Tunesië. Dat ’uitzetten van deze vreemdelingen zeer ingewikkeld is’, maakt de ’aanpak complex’, schrijft Dijksma. Ze vraagt hulp van het Rijk.

Maatregelen

Intussen heeft Utrecht woensdag zelf maatregelen getroffen. Overlastgevers krijgen een gebiedsverbod, de controles en het toezicht worden verscherpt. Zo’n vijftig personen zijn in beeld voor een ’persoonsgerichte aanpak’. Bij illegale, criminele vreemdelingen wordt gekeken of opsluiten of uitzetten mogelijk is.

Staatssecretaris zit al langer in z’n maag met een beperkte, maar hardnekkige groep ’asielhoppers’ uit veilige landen die de asielopvang in Nederland en andere EU-landen misbruiken als uitvalsbasis voor een zwervend bestaan door Europa. Een proef met versoberde opvang in Ter Apel en Budel vorig jaar werd door kabinet en de IND als succes beschouwd, omdat veel veiligelanders uit Nederland vertrokken. Rond de twee asielcentra nam echter de overlast enorm toe. Sindsdien broedt de VVD-bewindsman op een nieuwe aanpak.