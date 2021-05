Opnieuw twee verdachten opgepakt voor ’vergismoord’ op klusjesman in Beuningen

Mehmet Kilicsoy was maandagochtend 6 juli 2020 voor het eerst op weg naar een schildersklus in Beuningen, toen hij werd doodgeschoten. Ⓒ ANP/HH/Politie

BEUNINGEN - De politie heeft twee Amsterdammers van 20 en 32 jaar aangehouden voor de zogenoemde vergismoord in Beuningen. Het slachtoffer van de moord vorig jaar juli is de 49-jarige klusjesman Mehmet Kilicsoy. De twee zaten al vast op verdenking van andere strafbare feiten. Hun aanhouding was dinsdag en is pas vrijdag door het Openbaar Ministerie (OM) naar buiten gebracht.