Trump spreekt van ’grote Amerikaanse comeback’

Ondanks de lopende impeachmentprocedure, of misschien wel dankzij, oogde Trump in het markante Capitool in Washington sterk en zelfverzekerd. Het was voor Trump zijn laatste State of the Union voor de presidentsverkiezingen in november. Het lijkt erop dat Trump van de economie het centrale thema wil maken van zijn herverkiezingscampagne en stond daar tijdens zijn toespraak uitgebreid bij stil. „We gaan vooruit in een tempo dat nog maar kort geleden ondenkbaar was en we gaan nooit meer terug.”

Trump loofde de lage werkloosheid, ook onder minderheidsgroeperingen, Afro-Amerikanen en gehandicapten. Volgens hem staan die aantallen ,,historisch laag.” Hij wees verder op het verlagen van zorgpremies, het terugdringen van abortus en het verslaan van Islamitische Staat, in het bijzonder de uitschakeling van terreurleider Abu Bakr al-Baghdadi.

Tijdens de toespraak was er ook een staande ovatie voor de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die in de zaal aanwezig was. De Verenigde Staten steunen Guaidó in zijn poging om de socialistische leider Nicolás Maduro af te zetten. Trump zei dat de tirannie van Maduro zal worden gebroken. Opvallend waren ook de vele staande ovaties voor First Lady Melania. En ook veteranen, tienerastronauten en jonge moeders werden door Trump en de volle zaal in het zonnetje gezet.

President Trump in het Capitool in Washington, met achter hem vice-president Pence en Democratisch voorzitter Pelosi. Ⓒ AFP

Ongemak

Er speelde zich voor aanvang van de speech een merkwaardig moment af. Democratisch voorzitter Pelosi trachtte Trump een hand te geven, maar die leek zich net om te keren richting het spreekgestoelte.

Aan het eind van de ceremonie voltrok zich een nog een veel bizarder moment. Na de toespraak verscheurde Pelosi voor het oog van de zaal, zonder blikken of blozen de papieren tekst van Trump. Volgens Amerikaanse media is dat nog nooit eerder vertoond tijdens de State of the Union.