De laatste directe verbinding tussen beide hoofdsteden Reis met nachtbus van Moskou naar Kiev niet zonder obstakels

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Het ijle ochtendlicht wekt de passagiers als de bus Oekraïne inrijdt. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

MOSKOU / KIEV - De enige directe verbinding tussen Moskou en Kiev gaat over de weg, en die is niet zonder obstakels. Maar dat komt niet doordat de VS al drie maanden waarschuwt voor Russische tanks die in februari de Oekraïense grens over moeten rijden.