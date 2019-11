Demonstratie Koerden in Rotterdam rustig verlopen

De protestactie begon op Plein 1940. Daar was even een fikse discussie tussen de politie en demonstranten omdat agenten stokken in beslag hadden genomen. Daar waren demonstranten het niet mee eens en er werd gescandeerd dat de politie de demonstratie belemmerde. Uiteindelijk werd besloten dat de actievoerders alleen pvc-buizen als vlaggenstok mochten gebruiken, zwaardere stokken werden wel in beslag genomen.

Daarna ging de groep lopen via de Posthoornstraat naar de Boompjes en via de Schiedamse Vest terug naar Plein 1940.

Er was veel politie op de been nadat een eerdere demonstratie halverwege oktober in het centrum van Rotterdam uit de hand liep. Daar gingen Koerden en Turken met elkaar op de vuist bij een demonstratie bij Rotterdam Centraal Station. Er werden toen 23 mensen opgepakt die verdacht werden van openlijk geweld, mishandeling, vernieling en belediging. Ook werden er meerdere wapens in beslag genomen, zoals boksbeugels, een ploertendoder en schroevendraaiers. Door het demonstratiegeweld raakten drie agenten gewond.