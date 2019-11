Live: demonstratie Koerden in Rotterdam

Tussen de tweehonderd en driehonderd demonstranten verzamelden zich rond 14.00 uur op Plein 1940 in Rotterdam en trekken door het centrum. Er is veel politie op de been, met paarden, arrestatieteams en de Mobiele Eenheid (ME). Er zijn geen berichten over aanhoudingen.

De betoging begon een halfuurtje later omdat de politie niet wilde dat de actievoerders stokken meenamen waarmee ze hun geel-groen-rode vlaggen omhoog wilden houden. Na bezwaar van de Koerden werd besloten alleen pvc-buizen als vlaggenstok toe te staan; houten stokken werden in beslag genomen, net als een bord met daarop afbeeldingen van Adolf Hitler en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Tegendemonstratie

Burgemeester Ahmed Aboutaleb verwacht dat tegendemonstranten spontaan ook een actie zullen houden. Om de twee partijen uit elkaar te houden heeft hij een vak voor hen aangewezen op de Wilhelminakade.

Deze maatregel is volgens Aboutaleb nodig omdat een demonstratie half oktober in de buurt van het Centraal Station in Rotterdam uit de hand liep. Koerden protesteerden toen ook, Turken verzamelden zich voor een tegendemonstratie. De twee partijen gingen vervolgens met elkaar op de vuist. Er werden toen 23 mensen opgepakt die verdacht werden van openlijk geweld, mishandeling, vernieling en belediging. Ook werden er meerdere wapens in beslag genomen, zoals boksbeugels, een ploertendoder en schroevendraaiers. Door het demonstratiegeweld raakten drie agenten gewond.

Overigens verliep een demonstratie tegen de Turkse inval vrijdag op de Binnenrotte rustig. Daar kwamen zo’n twintig mensen van ROOD Rotterdam, Meme’s voor de Massa’s en Niet in Mijn Naam op af.

Onze verslaggeefster Gerda Frankenhuis is aanwezig bij de demonstratie in Rotterdam.