Syrië: vijf doden door Israëlische raketaanval

De aanval vond plaats in de regio Hama in het westen van het Syrië. Onder andere het Syrische Observatorium voor Mensenrechten meldt dat de aanval gericht was op een wapendepot. Volgens Syrische media ging vanwege de raketaanval het luchtafweergeschut af. Ook zouden er door de aanval bosbranden zijn ontstaan. Het Israëlische leger heeft niet gereageerd.

Israël heeft in de loop van de jaren honderden luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de Syrische strijdkrachten en van aan Iran gelieerde groeperingen zoals de Libanese Hezbollah.