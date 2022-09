Haagse Tara (12) kwam om bij fataal zeilongeluk: ’Dit is afschuwelijk en vergeet je nooit meer’

Al dertig jaar gaat de school op zeilkamp. Nooit eerder is er iets misgegaan. Hoe het kon gebeuren dat er een giek van de mast terecht kwam op Tara, die bijna dertien werd, is nog onduidelijk. Het onderzoek is nog altijd in volle gang. Aan boord van het schip waren twaalf leerlingen, die meteen benedendeks werden begeleid na het ongeluk. Eerste hulp werd direct verleend, maar dit mocht niet meer baten.

De zeilboot waarop het fatale ongeluk plaatsvond. Ⓒ ANP / Anton Kappers

„Het is afschuwelijk wat er is gebeurd”, zeg Van de Gevel. „In totaal waren er zeven schepen met leerlingen aan het zeilen. Dit schip was onderweg naar Vlieland. De zeilweken doen we al jaren en we werken met vaste schippers.” De twaalf klasgenoten die aan boord waren kregen in Harlingen meteen slachtofferhulp aangeboden. Daarna werden zij met een bus naar school gebracht waar zij ook een bijeenkomst hebben gehad met slachtofferbegeleiding. Een schoolmaatschappelijk werker staat klaar voor de leerlingen. „Maar die willen vooral iets doen voor Tara”, vertelt Van de Gevel, die haar omschrijft als een levenslustig meisje. Het broertje van het slachtoffer zit op dezelfde school.

Mogelijk herdenkingshoek

Er wordt op dit moment samen met de leerlingen nagedacht over een herdenkingshoek. „Maar eerst willen wij in overleg met de ouders hierover”, zegt de rector. De hele onderbouw was op werkweek, maar die werd onderbroken door het fatale incident. In de hal van de school liggen de tassen en rugzakken van de leerlingen, die elkaar omhelzen in de gang. De klas van Tara volgt deze week een aangepast rooster. „Op maandag worden de lessen hervat.”

’Gesprek met mentor brak mijn hart’

Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen was aangeslagen tijdens de bijeenkomst in de lege schoolklas. „Het telefoontje gistermiddag met dit vreselijke nieuws heeft er ingehakt. Een gesprek met de mentor brak mijn hart. Dit is afschuwelijk en vergeet je nooit meer.” De burgervader kan zich goed verplaatsen in het gevoel dat overheerst bij de familie, leerlingen en docenten. „Ik heb dit twee keer zelf meegemaakt toen ik op de middelbare school zat. Wij zijn er voor de ouders, vrienden, familie en school als zij nog iets nodig hebben”, aldus Van Zanen.