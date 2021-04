Wisselvallig weer tijdens meivakantie: ’Het lijkt meer op herfst’

Komende week komt de wind vaak uit het westen en hebben we met een wisselvallig weertype te maken. Dagelijks is kans op enkele buien en vaak waait het stevig. Er zijn wolkenvelden, maar tussendoor is ruimte voor de zon. De temperatuur komt meestal uit op 11-15 graden. Een stralend zonnige, droge en warme meivakantie wordt het dus zeker niet. Het lijkt soms meer op de herfst, meldt Weeronline.

Uitkijken naar warmer weer

In de loop van de week neemt de kans op warmer weer toe. Volgend weekend is de kans dat het ergens in Nederland 20 graden wordt zo'n 40%. Ook de buienkans neemt af. Voor wie van zon en warmte houdt, is dat iets moois om naar uit te kijken na het wisselvallige weer.

Koude aprilmaand

April 2021 was een extreem koude maand en de koudste april sinds 1986. De gemiddelde temperatuur komt uit op 6,7 graden tegen 9,9 graden normaal. Met 224 uur zon tegen 196 uur normaal was april een zonnige maand.