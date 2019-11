’Kabinet moet nog meer doen voor klimaat’

De productie van groene stroom neemt spectaculair toe. Maar als geheel zijn alle klimaatmaatregelen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nog niet genoeg. Ⓒ Martijn Bijzitter

Den Haag - Er zijn nog meer groene maatregelen nodig om het klimaatdoel in 2030 te halen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse over het klimaatakkoord. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de gevolgen voor de portemonnee in kaart gebracht en ontdekt een lastenverlichting voor gezinnen. Maar door bestaande klimaat- en energieplannen blijft het groene verhaal rode cijfers opleveren voor de mensen thuis.