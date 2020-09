Brabander treft duizenden jaren oude speerpunt

Robert Staal had de metaaldetector waarmee hij zijn vondst deed nog maar drie weken. In een akker langs het spoor bij Best deed hij zijn ontdekking, meldt Omroep Brabant. „Het zat maar tien centimeter onder de grond. Ik had geen idee wat het zou kunnen zijn. Ik stond er niet eens bij stil dat het duizenden jaren oud zou kunnen zijn.”

Directeur René Fraaije van het Oertijdmuseum in Boxtel is maar wat blij met de speerpunt. „We hebben een hotspot waar mensen hun vondst naartoe kunnen brengen. Daar komt één of twee keer per jaar iemand langs. Bronzen pijlpunten hebben we nog niet zo veel.”

Kleigrond

„Het lijkt op de punt van een speer, maar het zou ook van een grote pijl kunnen zijn geweest”, meldt Fraaije tegen de omroep. „Het is in ieder geval nog in zeer goede staat. Waarschijnlijk heeft het lang in kleigrond gelegen en is het pas later dichter bij de oppervlakte gekomen.”

Mogelijk wordt op dezelfde plek nog verder gezocht naar historische objecten. De nieuwste vondst zal in het museum tentoon worden gesteld.

