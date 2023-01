84-jarige jager schiet zichzelf per ongeluk dood in Corsica

Het incident vond plaats in Prunelli-di-Fiumorbo, een gemeente in het departement Haute-Corse. De tachtiger, een inwoner uit de gemeente, zou overleden zijn aan een enkel schot hagel in de borststreek. Dat schot zou afgegaan zijn bij het opbergen van zijn wapen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en probeerden de man te reanimeren, maar die hulp kon niet meer baten.

Het incident komt enkele dagen voor Frankrijk strengere jachtregels wil gaaan aankondigen met de bedoeling om de jacht beter te beveiligen en het aantal ongevallen te verminderen. Een mogelijk jachtverbod op zondag zou niet langer in de tekst staan, zo zeggen verschillende bronnen die bij het overleg betrokken zijn.