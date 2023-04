Overlast verwacht door paasvuren vanwege ongunstige windrichting

Omdat de paasvuren in Duitsland groter zijn, levert dat hier veel rook en smog op. De vuren worden over het algemeen op zaterdagavond ontstoken, maar op sommige plaatsen kan dit ook al op donderdag of vrijdag gebeuren. Op die dagen zal er naar verwachting nog weinig overlast zijn, omdat op donderdag een neerslaggebied over het land trekt en de wind uit het gunstige zuiden waait. Op vrijdag staat er überhaupt weinig wind, voorspelt het weerbureau.

Zaterdag waait de wind echter uit het oosten tot noordoosten, wat betekent dat de luchtkwaliteit zal verslechteren. Met name de (noord)oostelijke provincies van Nederland kunnen rekenen op overlast als gevolg van de ontstoken paasvuren in Duitsland.

Hinder

In Nederland worden de paasvuren op zondag- en maandagavond ontstoken. Omdat dit vooral in het oosten van het land gebeurt en er een zuidoostelijke wind staat, krijgen met name de noordelijke en westelijke provincies last van de rookgeur en stofdeeltjes in de lucht. Op tweede paasdag (maandag) draait de wind naar het zuiden, wat inhoudt dat vooral de noordelijke provincies volgens Weeronline enige hinder kunnen ondervinden.