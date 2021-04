’Honden bijten zeehond-jonkie dood op Neeltje Jans’

Meerdere zeehonden lagen te rusten op de zandbank bij de haven. De loslopende honden zouden ’aan de aandacht van de eigenaresse’ ontsnapt zijn en renden naar de rustende zeehonden toe.

Er ontstond een gevecht tussen de honden en een jonge zeehond. De eigenaresse haalde op enig moment haar honden weg, maar dat was te laat. ’s Avonds werd dezelfde zeehond dood gevonden met bijtwonden.

Het incident wordt onderzocht door de Regionale Uitvoeringsdienst van de Provincie Zeeland.

’Triest’

Het is niet voor het eerst dat een zeehond wordt aangevallen door loslopende honden. In oktober stierf een zeehond in Scheveningen.

De dieren komen vaak even uitrusten op het strand. „Wat je dan mankeert om je hond los te laten, vraag ik me af. Triest, eigenlijk”, reageerde raadslid René Oudshoorn destijds tegenover De Telegraaf. „Mensen laten ook hun kinderen ertussen spelen, maken selfies. Dan denk ik: het gaat goed met de natuur op Scheveningen, laten we er zuinig op zijn.”