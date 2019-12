’Mbo’ers belangrijk voor de economie’

Ze ontdooien makkelijk voor Ton Heerts, de mbo’ers die aan een motorblok staan te sleutelen. Het typeert de man, die net zo makkelijk een praatje aanknoopt met de schoonmaker als met de voorzitter van de raad van bestuur. Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Op werkbezoek in Apeldoorn, de stad waar hij over anderhalve week burgemeester wordt, laat MBO Raad-voorzitter Ton Heerts (52) zich van zijn innemendste kant zien. Trots is hij op ’zijn’ vakmensen, de half miljoen studenten die het mbo aandoen. „Je hebt tegenwoordig geen universitaire studie meer nodig om een goede boterham te verdienen.”