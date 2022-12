Premium Het beste van De Telegraaf

Dit is Amerika’s gloednieuwe sluipbommenwerper: wat betekent B-21 Raider voor nucleaire dreiging?

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

amsterdam - Het leek wel de presentatie van de nieuwe iPhone, maar het onderwerp van de voorstelling was een sluipbommenwerper. De B-21 Raider die zaterdagochtend vroeg door de Verenigde Staten met veel dramatiek werd onthuld is een vrijwel onzichtbaar toestel, tjokvol technologie, die eventueel ook onbemand zijn dodelijke last overal ter wereld kan afgooien. Wat betekent dit toestel voor de nucleaire dreiging?