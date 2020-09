’Risico op vrouwenbesnijdenis voor 90 Arnhemse meisjes’

Het besnijden van meisjes wordt meestal pas op latere leeftijd uitgevoerd, waardoor instanties beperkt zicht hebben, schrijft de Gelderlander. Kinderen in Arnhem uit een land of cultuur waar vrouwenbesnijdenis gangbaar is, worden door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) extra in de gaten gehouden. Ouders krijgen in gesprekken te horen dat dat in Nederland verboden is.

Jeugdartsen in de Gelderse stad maakten tussen januari vorig jaar en het begin van de laatste zomer tientallen keren melding van ’serieuze dreiging van genitale verminking’, aldus de krant. Tot 4 jaar gaat het om 36 meisjes. In de leeftijd daarna tot 18 jaar betreft het zeker 57 meiden die risico’s lopen.