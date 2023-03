Zeldzaam: klapmuts baart jong op strand Vlieland

Na overleg met Zeehondencentrum Pieterburen en de lokale zeehondenwachter Willem, die de klapmuts en haar jong ontdekte, hebben politie en leger het gebied voorlopig afgesloten voor publiek. Zo kunnen moeder en pup de zoogperiode - die gemiddeld slechts vier dagen duurt – ongestoord door komen.

Zeehondencentrum Pieterburen maakt zich echter zorgen over de omstandigheden voor de pup op lange termijn. Normaal gesproken volgt op de zoogperiode een periode van vasten, waarbij het jonge dier af en toe nog wat vocht binnenkrijgt via het ijs waarop het ligt. Daarna ga het dier in de open wateren van de poolstreek op jacht naar voedsel.

Rust geven

Omdat dergelijke omstandigheden ontbreken in de Noord- en Waddenzee, roept het zeehondencentrum mensen op de dieren rust te geven. Bovendien wordt met politie en leger bekeken of het gebied langer kan worden afgesloten.

De klapmuts is een zeehondensoort die op de rode lijst van de IUCN als ‘kwetsbaar’ aangemerkt staat. Zij leven voornamelijk rondom Groenland. Sporadisch komen jonge dieren nog wel eens elders terecht.

In Nederland zijn ook verschillende klapmutsen opgevangen, maar in de afgelopen 10 jaar gebeurde dit drie maal. In 2013 kwam een jonge klapmuts in opvang in Pieterburen en in 2014 en 2018 bij A Seal te Stellendam.