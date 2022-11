Dodelijke crash in Peru: vliegtuig botst tegen brandweerwagen

Volgens de luchtvaartmaatschappij zaten 102 passagiers aan boord van de binnenlandse vlucht. De crew en passagiers van het vliegtuig hebben het toestel allemaal levend kunnen verlaten, van ernstige gewonden is geen sprake. Het vliegtuig was onderweg van Lima naar Julica.

Het blijft onduidelijk waarom de brandweerwagen de landingsbaan opreed terwijl het vliegtuig opsteeg. Het Peruaanse Openbaar Ministerie (OM) zegt dat het het incident wordt onderzocht als mogelijke doodslag.

Op beelden die op sociale media zijn gepost is te zien dat het vliegtuig in botsing kwam met de brandweerwagen terwijl het in hoge snelheid over de landingsbaan raasde. Een vleugel vatte daarop vuur en begon hevig te roken, voordat het toestel zwaar beschadigd tot stilstand kwam.

De Aeropuerto Internacional Jorge Chavez in Lima, de belangrijkste luchthaven van Peru, blijft minstens tot zaterdagmiddag gesloten voor vliegverkeer.