Jonge weduwe (25) opgepakt voor moord op Japanse playboy (77)

Volgens de politie in Tokio is wel duidelijk dat Nozaki op 77-jarige leeftijd aan zijn einde kwam door een injectie met kakuseizai, een in Japan populaire cocktail van onder meer cocaïne en methamfetamine. Die prik kan hem alleen maar zijn toegediend door de jonge echtgenote, waarmee hij die avond had gedineerd, denkt de politie. Diezelfde jonge echtgenote had uitgebreid op internet research gedaan naar kakuseizai, meldt Tokyo Reporter.

Het was ook Saki Sudo die op 24 mei 2018 naar eigen zeggen op de bank in hun appartement in Tanabe het levenloze lichaam vond van haar steenrijke man. Zij is de enige die die avond bij haar man is geweest. Behalve research doen naar kakuseizai kocht ze het spul ook, via social media, aldus de politie. Sporen van de drug werden op de keukenvloer teruggevonden.

Zelfmoord werd uitgesloten, volgens een ander medium. Een maand eerder was de hond van Nozaki overleden en hij had de begrafenis van de hond nog gepland. Dat valt volgens de politie niet te rijmen met zelfmoord. Overigens, ook de hond was vergiftigd, naar nu wordt aangenomen ook door de jonge echtgenote.

Playboy

De dood van Nozaki deed drie jaar geleden veel stof opwaaien. Hij deed zich graag voor als een playboy en schreef een boek waarin hij verklaart tenminste 4000 vrouwen het hof te hebben gemaakt. De ’Don Juan van Kishu’ zou daar zo’n 3 miljard yen (nu zo’n 23 miljoen euro) aan hebben uitgegeven. Voor Saki Sudo ging de 77-jarige echter door de knieën, nadat hij haar had ontmoet op een vliegveld: „Zou jij de laatste vrouw in de rij willen zijn?”, vroeg hij de 55 jaar jongere schoonheid vlak voor hun huwelijk in februari 2018.

Saki Sudo werd woensdag opgepakt voor de moord die ze bijna drie jaar geleden zou hebben gepleegd. Ⓒ Twitter/Screenshot NHK

Na de voltrekking van dat huwelijk zou de jonge echtgenote zich maar weinig hebben vertoond in Tanabe, maar zich vooral in Tokiose kringen hebben opgehouden. Behalve dan op die fatale avond in mei 2018, amper drie maanden na het huwelijksfeest...

Dan rest nog het motief: volgens de politie moet dat geld zijn, want hoewel Nozaki had laten vastleggen dat de helft van zijn vermogen, nog zo’n 10 miljoen euro, naar de stad Tanabe zou gaan, zou Saki Sudo recht hebben op de andere helft. En dat is niet slecht verdiend voor drie maanden huwelijk, zo luidt de theorie.