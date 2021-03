’Monsterproces’ Marengo: helikopters vertrokken uit EBI Vught

Bij het gerechtsgebouw arriveerde rond 07.35 uur een helikopter, die een aantal rondjes vloog boven het gebouw waar inmiddels veel cameraploegen zich hebben verzameld.

De helikopters zijn van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Landelijke Eenheid van de politie.

Een helikopter arriveert bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), voorafgaand aan de eerste inleidende zitting in het Marengo-proces. Ⓒ ANP

Al voor 06.00 uur vertrok een Range Rover uit Vught. In de buurt van de gerechtsbunker in Amsterdam, waar maandagochtend het grote strafproces begint, stelden zich iets later al zichtbaar politieauto's op. Voor 07.00 uur arriveerde bij de gerechtsbunker het eerste transport en om 07.15 uur arriveerde het tweede transport onder het geloei van sirenes.

Het ’monsterproces’ gaat maandag na drie jaar voorbereiding inhoudelijk van start. Zeventien verdachten worden vervoerd naar de zwaar bewaakte gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De hoofdverdachte in deze megamoordzaak is Ridouan Taghi. Na zijn arrestatie in Dubai en overbrenging naar Nederland, in december 2019, heeft Taghi (43) zich op tussentijdse zittingen in het proces nog niet laten zien. Maandag verschijnt hij naar verwachting wel in de zittingszaal.

Om 07.15 uur arriveerde het tweede transport onder het geloei van sirenes. Ⓒ Michel van Bergen

’Grootste beveiligingsoperatie ooit’

De beveiligingsmaatregelen rondom het strafproces zijn de grootste ooit, zegt een teamchef van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) tegen NU.nl. Het BOT is verantwoordelijk voor het vervoer van de verdachten naar de beveiligde rechtbank in Amsterdam en weer terug.

Welke maatregelen er precies zijn getroffen is geheim, maar voor enkele verdachten geldt het hoogste dreigingsniveau. De rechtbank wil dat alle verdachten bij de start van het proces aanwezig zijn. Dat betekent dat er zestien verdachten naar de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam zullen worden vervoerd. Onder hen is ook Ridouan Taghi, die dan voor het eerst in de rechtbank verschijnt.

Tijdens eerdere zittingen in het Marengo-proces werden al speciale eenheden van de politie, Dienst Speciale Interventies (DSI) en Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) ingezet voor bijvoorbeeld de aanvoer van de leden van de rechtbank. Ook werden straten afgezet en hing er een helikopter boven de rechtbank. Er is weinig twijfel dat dit ook nu het geval zal zijn.