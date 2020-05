Incident jeugdgevangenis Breda, drie jongeren opgepakt

,,En de medewerker kon ook geen contact krijgen met ons.” Daarop werd er direct groots ingegrepen en de politie heeft, samen met het Intern Bijstands Team (IBT) de ‘acute situatie’ beëindigd.

Of er sprake is geweest van een gijzeling, is nu nog niet te zeggen. ,,Dat zullen we echt moeten gaan onderzoeken”, vertelt Scheffer. Ze vertelt wel dat de drie personen die door de politie zijn aangehouden al zaten opgesloten in de jeugdinrichting. Of de jongeren al waren veroordeeld of er zaten in afwachting van hun rechtszaak, en wat de drie op hun kerfstok hadden, kan de DJI niet zeggen.

Hulpdiensten waren massaal op de been. Zo werden er naast een aantal arrestatieteams ook een politiehelikopter opgeroepen. Getuigen meldden eerder aan Omroep Brabant dat er op dat moment ook meerdere explosies te horen waren.

In een justitiële jeugdinrichting (JJI) zitten personen die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht.