Vijf ’pedojagers’ en hun slachtoffer opgepakt in Arnhem

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

ARNHEM - De politie heeft zaterdagavond in Arnhem vijf mannen aangehouden die mogelijk een zesde man hebben mishandeld in een park in de stad. De man was vermoedelijk naar het park gelokt doordat iemand zich online als meisje had voorgedaan. Hij is zelf ook opgepakt, meldt de politie maandag.