’Kettingrukker’ berooft 88-jarige met rollator van gouden sieraad

De vrouw liep met haar rollator over straat in Nieuw-Vennep, toen rond 15.00 uur een jongen zijn fiets voor de rollator zette en haar ketting van de hals rukte. De vrouw kon zich niet verweren en moest het sieraad afstaan, schrijft NH Nieuws.

Erik Brugman vertelt tegen de nieuwszender hoe hij de vrouw opving. „Ik was in de binnentuin van het verzorgingstehuis aan het werk toen ze aan kwam lopen”, aldus Brugman. „In eerste instantie dacht ze dat ze haar zonnebril weg was, maar toen ze beter voelde merkte ze dat het om haar gouden ketting ging.”

Het ging volgens de omstander om een relatiegeschenk van een oud-werkgever. „Gelukkig is ze niet gevallen of erger.” Brugman begrijpt er niets van. „Er gebeuren een heleboel dingen in de wereld die niet kunnen, maar om de ouderen zoiets aan te doen... Dat maakt mij heel boos.”

De politie heeft een Burgernetmelding uitgedaan na het incident. Het zou gaan om een blanke man met een petje, een bril en waarschijnlijk draagt hij een grijs sportpak.