Bevrijdingsdag zonnig en veelal droog

Na woensdag draait de wind naar het noordwesten en de temperatuur stijgt een paar graden. Het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden kan volgens het Weeronline-weermodel rekenen op de laagste temperatuur met ’s middags maximaal 16 graden. In Roermond stijgt het kwik naar 20 graden. Gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar.

De zon schijnt vaak uitbundig, maar zodra een flinke stapelwolk voor de zon schuift is het tijdelijk even frisser. Gelukkig waait het niet al te hard met een zwakke tot matige wind. Al met al is het prima weer voor festivals en evenementen in de buitenlucht, schrijft Weeronline.

Vooral in het zuiden kans een op bui

Bezoekers van de festivals en evenementen hopen natuurlijk op een droog verloop van 5 mei. Vooral landinwaarts kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui. De kans daarop is het grootst tijdens het tweede deel van de middag. Het noorden maakt ongeveer 45% kans op een bui. In het midden en zuiden is die kans met 75% een stuk groter. De verwachte neerslaghoeveelheden zijn beperkt, dus het zal veelal om lichte buien gaan. Tijdens de avond lossen de stapelwolken op en neemt de kans op buien snel af.