LIVE | Denen kwamen direct in actie en gaan nu sneller versoepelen

Denemarken wil de coronamaatregelen sneller versoepelen dan op voorhand beoogd was. Hoe die versoepeling er precies uit komt te zien is niet bekendgemaakt, maar het Deense parlement buigt zich later dinsdag over de plannen. Wel was al bekend kinderdagverblijven en kleuterscholen in Denemarken woensdag weer open gaan. Ook kinderen tot 13 jaar oud gaan vanaf dan weer schoollessen volgen.

„Het aantal ziekenhuisopnames is niet gestegen, maar gedaald”, zei premier Mette Frederiksen tijdens een persconferentie. „En het aantal mensen op de intensive care daalde ook.” Eerder kondigde zij al aan de coronamaatregelen te versoepelen zodra het aantal nieuwe besmettingen en doden stabiel blijft. Denemarken nam als een van de eerste landen in Europa verregaande maatregelen om het virus te beteugelen. In het Scandinavische land zijn sinds de uitbraak circa 6500 besmettingsgevallen bekendgemaakt, terwijl 285 dodelijke slachtoffers werden gerapporteerd.

Denemarken is niet het eerste land in Europa dat coronamaatregelen gaat versoepelen. Dat gebeurde op sommige andere plaatsen ook al. In Oostenrijk en Italië mogen sommige winkels de deuren weer openen. In Spanje mochten werknemers in bepaalde sectoren maandag weer naar hun werk gaan.

De hoofdpunten:

Buitenland:

Financieel:

Philips brengt razendsnel een ’licht’ beademingsapparaat op de markt

Winkelstraten worden weer drukker

Mkb-organisaties: ’Banken komen beloften niet na’

Bij fietsenfabrikant Gazelle rollen weer fietsen van de band, nadat de fabriek vanwege de coronacrisis drie weken was gesloten.

Ford houdt rekening met grote financiële klap door coronacrisis

Nog weken thuiswerken: 10 tips om het vol te houden

Sport:

Entertainment:

Bekijk hier het liveblog van maandag 13 april.

In de nieuwste corona-update hoopgevende berichten over een coronavaccin. Is het er sneller dan verwacht? En een verslag uit Marokko waar nog steeds duizenden Nederlanders vastzitten. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.