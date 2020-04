LIVE | Dodental VS in week tijd verdubbeld

Het totale dodental in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus is dinsdag de 25.000 gepasseerd. Het aantal doden is in een week tijd verdubbeld, blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Verder zijn nu in totaal zo’n 600.000 Amerikaanse besmettingsgevallen bekend. De VS zijn het zwaarst getroffen land ter wereld, qua besmettingen én doden.

Toch lijkt het virus in de VS langzaamaan af te zwakken. De toename van het aantal doden steeg deze week met ongeveer 7 procent per dag, terwijl dat vorige week nog 14 procent was en in maart zelfs 30.

Door de maatregelen die zijn genomen om het virus te beteugelen, wordt de Amerikaanse economie hard geraakt. Veel ondernemingen zijn dicht en mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven om verspreiding te voorkomen. Trump wil de economie daarom zo snel mogelijk weer aanzwengelen. Het moment waarop hij dat doet noemde hij eerder „het belangrijkste besluit uit zijn leven.”

