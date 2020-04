LIVE | Oostenrijk begint versoepeling coronamaatregelen

Oostenrijk begint dinsdag met het versoepelen van de anticoronamaatregelen die een maand geleden werden ingevoerd. Als eerste stap mogen alle kleine winkels, bouwmarkten en tuincentra weer open.

Internationaal vergeleken verloopt de coronapandemie in Oostenrijk vrij gunstig. Inmiddels overtreft het aantal patiënten dat geneest het aantal nieuwe besmette personen. In totaal zijn er momenteel ongeveer 6500 mensen in de Alpenrepubliek geïnfecteerd met het virus. In ziekenhuizen liggen ongeveer duizend patiënten. Er zijn nog 20.000 ziekenhuisbedden beschikbaar.

Vanaf 2 mei zouden alle winkels in Oostenrijk weer open mogen, ook kappers. Vanaf half mei volgen dan de bars en restaurants. Maar alles kan worden teruggedraaid als de coronacrisis toch niet onder controle blijkt.

