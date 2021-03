Rechter Israël: gemeente mag vaccinatie of test eisen van leraar

De rechter vindt dat het recht op leven en gezondheid van de leerlingen, ouders en medewerkers van de school in dit geval zwaarder weegt dan de belangen van de vrouw. Tegelijkertijd roept de rechtbank de politiek wel op wetgeving op te stellen die „duidelijkheid en eenduidigheid” verschaft.

5 miljoen mensen gevaccineerd

In Israël gaat het hard met de vaccinaties. In drie maanden tijd hebben al ruim 5 miljoen van de 9,3 miljoen inwoners een vaccinatie gekregen. De grote meerderheid van deze mensen is al twee keer geprikt met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech en daarmee maximaal beschermd tegen het virus. Israël heeft een speciaal contract met Pfizer, waarin onder meer is afgesproken dat de fabrikant de beschikking krijgt over een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens. In ruil daarvoor zijn in relatief korte tijd miljoenen doses vaccin geleverd aan het land.

Sommige mensen maken zich zorgen over een tweedeling in de samenleving. Wie zich heeft laten vaccineren, krijgt een zogeheten groene pas, die toegang geeft tot bijvoorbeeld horeca of sportfaciliteiten. Een negatieve test geeft die toegang ook, maar niet langer dan 72 uur.