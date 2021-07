Ontzetting na doodsteken 15-jarige jongen in Rotterdam: ’Hij was altijd zo vrolijk en grappig’

Het jonge slachtoffer bleek niet meer te redden. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Ⓒ MediaTV

Rotterdam - Bewoners van de Rotterdamse wijk Beverwaard zijn diep geraakt door de dood van een 15-jarige jongen. Het slachtoffer werd donderdagmiddag op klaarlichte dag doodgestoken. Ook is er angst. „Het is hier heel normaal om met een groot mes op zak te lopen. Voor een leven is geen respect.”