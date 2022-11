OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 268 van de invasie LIVE | Bijna een derde van Oekraïne bezaaid met mijnen

Kopieer naar clipboard

Oekraïense soldaten op een geheime locatie in de regio Donetsk. Ⓒ ANP / Associated Press

KIEV - De invasie van Rusland in Oekraïne duurt inmiddels bijna negen maanden. De afgelopen dagen stond de internationale gemeenschap op scherp na een raketinslag vlak over de grens in Polen waar verder onderzoek wordt verricht, onder meer door Oekraïense waarnemers. Lees hier het laatste nieuws uit Oekraïne.