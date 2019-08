’Ik kon niet eens met mijn jarige dochtertje op de foto’

Niels werd zwaar toegetakeld toen hij zijn werk deed als beveiliger. Ⓒ Eigen foto

SAASVELD - Hij kan het gelukkig nog navertellen, maar weet zich er nauwelijks nog iets van te herinneren. De mishandeling, terwijl hij werkte als beveiliger van een discotheek, was dan ook zeer heftig. Met vermoedelijk blijvend letsel in z’n gelaat, blikt Niels Boomkamp aangeslagen terug. „Een plastisch chirurg heeft me diezelfde nacht nog geopereerd.”