Zieke Greta Thunberg in quarantaine

Ze was eerder op een trip door Europa geweest, toen ze bij terugkomst uit voorzorg besloot om zich samen met haar vader af te zonderen in een gehuurd appartement. De 17-jarige Thunberg zegt dat ze last kreeg van vermoeidheid, rillingen, keelpijn en hoest. Haar vader reisde met haar mee vanuit Brussel en zou op hetzelfde moment ziek zijn geworden.

Geen test

De tiener legt uit dat ze in Zweden niet getest kon worden omdat geen sprake was van een medische noodsituatie. Ze ging na terugkeer in haar thuisland uit voorzorg in isolatie in een appartement waar ze gebruik van mocht maken, uit de buurt van haar moeder en zus.

De klimaatactiviste drukt leeftijdsgenoten op het hart goed op te letten. „Ik voelde me bijna niet ziek. Mijn laatste verkoudheid was erger dan dit. Als niet toevallig iemand anders ook ziek was geworden op hetzelfde moment, had ik misschien niets vermoed.”

Thunberg waarschuwt andere jongeren dat ze misschien ook weinig merken van het virus, maar wel kwetsbare mensen kunnen besmetten. „Wij die niet behoren tot een risicogroep dragen een enorme verantwoordelijkheid. Wat wij doen kan het verschil maken tussen leven en dood voor veel anderen.”