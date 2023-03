Geweld in detentiecentrum Rotterdam: gedetineerden vallen elkaar én personeel aan

Dat blijkt uit gegevens van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en een bron binnen het DCR. Op 3 februari verwondde een vreemdeling een mede-ingeslotene door met een conservenblikje in zijn oor te snijden. Een groep van ongeveer twintig bewoners viel daarop de dader aan. Volgens de DJI kon door ingrijpen van personeel verdere escalatie worden voorkomen.

Twee dagen later was het opnieuw raak. Twee gedetineerden die in het Huis van Bewaring van het detentiecentrum een cel deelden, probeerden te ontsnappen. Ze wisten met aan elkaar geknoopte lakens op de binnenplaats te komen. Personeelsleden kon het duo pakken.

Op 12 februari ging een vreemdeling door het lint. Hij sloeg en trapte een personeelslid in het gezicht toen die ingreep bij een ruzie. De medewerker moest behandeld worden op de spoedeisende hulp.

Bij het vierde incident raakte een personeelslid gewond aan zijn hand, nadat hij zich wilde beschermen tegen een doorgedraaide, uitgeprocedeerde asielzoeker die met een glazen pot smeet. Enkele andere medewerkers raakten licht gewond bij het onder controle krijgen van de situatie. Ook hier is aangifte gedaan. De DJI geeft nooit informatie over de exacte achtergrond van de personen in detentie.

„De situatie binnen het DRC is behoorlijk explosief geworden in de laatste periode. Het personeel maakt zich grote zorgen over de veiligheid en heeft dit intern aangekaart. In de coronaperiode was de sfeer al erg gespannen en het is er niet beter op geworden. Er zijn meer incidenten geweest, maar die zijn niet naar buiten gebracht”, zegt een personeelslid dat anoniem wil blijven.

Vreemdelingen die in Nederland zijn uitgeprocedeerd en weigeren zelfstandig te vertrekken, kunnen in bewaring worden gesteld totdat vertrek of uitzetting plaatsvindt. Het Detentiecentrum Rotterdam is een van de inrichtingen in Nederland waar deze vreemdelingen worden ingesloten.

Uit een recent onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bleek dat in het DCR tussen 2015 en 2019 het aantal incidenten toenam. Het personeel kreeg steeds meer moeite met het handhaven van de orde en veiligheid in het detentiecentrum. Als oorzaken werden genoemd dat er meer asielzoekers uit veilige landen zoals Algerije en Marokko werden ondergebracht en het personeel jonger en minder ervaren werd.

Tips of reageren? m.van.wely@telegraaf.nl