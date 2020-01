Coronavirus voor tweede keer vastgesteld in VS

Eerder deze week werd het coronavirus ook vastgesteld bij een man die vanuit China naar de Amerikaanse stad Seattle was gereisd. In heel de Verenigde Staten worden momenteel ruim vijftig mensen door artsen in de gaten gehouden, omdat ze mogelijk ook het virus hebben opgelopen.

Bekijk ook: Vijf Schotten onderzocht op coronavirus

Dokter Nancy Messonnier van de Amerikaanse organisatie voor ziektecontrole en preventie (CDC) zei tijdens een persconferentie dat Amerikanen momenteel niet direct gevaar lopen. Tegelijk gaf ze aan dat de ” situatie snel verandert.”